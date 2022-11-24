مقتل إسرائيلي بانفجار قرب محطة حافلات في القدس.. و«الصهيونية الدينية» يدعو لاجتياح الضفة

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القدس المحتلة - الوكالات: قُتل إسرائيلي وأصيب 14 آخرون بجروح جراء تفجيرين داخل محطتين متقاربتين للحافلات في القدس المحتلة، ووُصفت حالة 3 من الجرحى بالحرجة.

ووقع التفجير الأول داخل محطة للحافلات في القدس الغربية أعقبه تفجير ثان قرب محطة أخرى عند مدخل الحي الاستيطاني راموت شمال غرب القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن شخصا على دراجة كهربائية وضع المتفجرات داخل حقيبة تم تفعيلها عن بعد.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الشارع الرئيس عند المدخل الغربي للقدس المحتلة، ودفعت بتعزيزات واسعة، بينما أمر المفتش العام للشرطة بتفتيش كافة الحافلات ومحطاتها في القدس المحتلة. ووصف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ما جرى بأنه هجوم مركب ومعقد، وقال إنه يبدو نتيجة بنية تحتية منظمة. كما وصف مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون الحادثين بأنهما تطور خطير للغاية.

وبُعيد التفجيرين باشر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لبيد مشاورات أمنية.

وقال مكتبه إن لبيد سيطلع رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتانياهو على صورة الوضع الأمني.

أما إيتمار بن غفير أحد زعماء تحالف «الصهيونية الدينية» المتطرف، فطالب باجتياح الضفة الغربية وتمشيط وتفتيش كافة منازل الفلسطينيين فيها.

وجدد بن غفير تهديداته بجعل المنفذين يدفعون ثمن ما سماه الإرهاب.

وكان مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون وصفوا التفجيرين بالمنعطف الخطير في مسار التصعيد الذي تشهده المنطقة، لأن هذا النوع من الهجمات الفلسطينية هو الأول من نوعه منذ عام 2011.

ودانت السفارة الأميركية في إسرائيل التفجيرين وقالت إنها تراقب الوضع عن كثب.

