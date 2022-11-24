مقتل عقيد في الحرس الثوري قرب دمشق.. وطهران تتهم إسرائيل

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس، مقتل أحد مستشاريه في سورية، وقال إن العقيد داود جعفري أحد مستشاري القوات الجوية الفضائية قتل على يد عملاء لإسرائيل في انفجار عبوة ناسفة زرعت في جانب الطريق قرب دمشق. وأضاف الحرس الثوري في بيان له «لا شك في أن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد على جريمته». وأوردت وكالة أنباء فارس أن العقيد جعفري ينتمي إلى القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري، وقد قتل صباح الاثنين الماضي إثر انفجار عبوة ناسفة، وأضافت الوكالة -المقربة من الحرس الثوري- أنه سيعلن لاحقا عن تفاصيل مراسم تشييع العقيد داود جعفري. ولم يرد أي تأكيد أو نفي من إسرائيل لمسؤوليتها عن قتل المستشار العسكري الإيراني، وذلك في وقت تواصل فيه تل أبيب عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية لمنع أي تمركز عسكري لطهران في سورية. وتضم القوات الجوية الفضائية بالحرس الثوري وحدات الطائرات الحربية، ووحدات مسؤولة عن صناعة وإطلاق الصواريخ، ووحدات إطلاق الأقمار الاصطناعية، فضلا عن الطائرات المسيرة. وتصف إيران عناصر قواتها في سورية بأنهم خبراء يقدمون المشورة للجيش السوري الحليف. وسقط للحرس الثوري العشرات من قادته وضباطه في سورية خلال العقد الأخير.