«أستانة 19»: نعارض مبادرات الحكم الذاتي

عربيات ودوليات

أكد البيان الختامي لاجتماع أستانة، أمس، أن «روسيا وتركيا وإيران تعلن الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشمالي سورية». وقال البيان الختامي إن «الدول الضامنة لمسار أستانة تُعارض مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سورية». واستعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقوا على بذل مزيد من الجهود لضمان تطبيع الوضع بشكلٍ مستدام.

وبدأ الاجتماع الدولي الـ19 الخاص بسورية، الثلاثاء، بمشاركة وفود الدول الضامنة للعملية (روسيا وتركيا وإيران) وممثلين عن الأمم المتحدة والدول المراقبة.

وتابع البيان: نرفض جميع الأجندات الانفصالية، ونؤكد أن الأمن والاستقرار في شمال شرقي سورية لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس الحفاظ على سيادة سورية وسلامة أراضيها.

ودان البيان «ممارسات الدول التي تدعم التنظيمات الإرهابية، بما فيها المجموعات الانفصالية وسرقة النفط السوري الذي يجب أن تعود عائداته إلى الشعب السوري».

