البرلمان الأوروبي يصنف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

عربيات ودوليات

ستراسبورغ - الوكالات: قرر البرلمان الأوروبي امس تصنيف روسيا دولة راعية للارهاب، وقال ان الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على اهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في اوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

ودعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الى ان تحذو حذوه في تصنيف روسيا كدولة راعية للارهاب.

والخطوة رمزية الى حد كبير اذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي اطار عمل قانوني يدعم ذلك.

وفي النص الذي تمت المصادقة عليه في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتا مقابل معارضة 58 صوتا وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون «روسيا بانها دولة راعية للارهاب ودولة تستخدم وسائل ارهابية».

ودعا البرلمان الاتحاد الأوروبي لضرورة وضع اطار قانوني لتصنيف الدول الراعية للارهاب وتقليص العلاقات مع تلك الدول.

وقال نواب اوروبيون: ان تدمير المنشآ» المدنية وانتهاك حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني هما اعمال ترهيب ضد الشعب الأوكراني ويمثلان ايضا جرائم حرب حسب قولهم. كما ادان النواب الهجومات التي تقوم بها موسكو التي تنخرط «في اطار تنفيذ اهداف روسيا التدميرية بحق اوكرانيا وبلدان اخرى.

من جهته، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر حسابه على تويتر، بقرار البرلمان الأوروبي تصنيف روسيا دولة راعية للارهاب، داعيا لمحاسبتها وعزلها على كل المستويات.

وقال اندريه يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة، ان الخطوة تؤكد عزلة روسيا الدولية ووضعها «كدولة منبوذة».

في غضون ذلك، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، امس: إن مجموعة السبع تدرس وضع حد اقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل.

ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك في نهاية الأمر.

ومن المقرر ان تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا، لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

