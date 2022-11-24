إندونيسيا.. زلزال جاوا دمر 22 ألف منزل

عربيات ودوليات

أعلنت السلطات في إندونيسيا ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا إلى 268 قتيلا. وأكدت أن نحو 22 ألف منزل دمرها الزلزال بشكل كامل. وقال مسؤول إندونيسي إن «أولويتنا تكمن في البحث عن الضحايا وإجلائهم»، مشيراً إلى وجود 151 شخصاً في عداد المفقودين. وهذه الحصيلة هي الأكبر لزلزال في إندونيسيا منذ عام 2018.

وقضى الضحايا في انهيار المباني وفي انزلاقات التربة التي سببتها الهزات الأرضية.

وتزداد عمليات البحث صعوبة بسبب انسداد الطرقات وانقطاع التيار الكهربائي في المناطق الريفية التي بنيت منازلها من الخشب والخرسانة. الى ذلك، قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ووسائل إعلام إن زلزالا قوته 5.9 درجات ضرب شمال غرب تركيا وشعر به سكان إسطنبول في ساعة مبكرة من صباح أمس وأسفر عن إصابة 100 شخص وإلحاق أضرار ببعض البنايات في إقليم دوزجة.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث عن إرسال آلاف الأغطية والخيام لمنطقة الزلزال الذي تسبب في إصابة 37 في دوزجة. كما أصيب آخرون في زونجولداق وبورصة وإسطنبول.

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.0 درجات ضرب غرب تركيا أمس، وقال وزير الداخلية إنه لا توجد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار كبيرة.

وحدد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي مركز الزلزال على بُعد 170 كلم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق ضحل.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجات، وأن مركزه كان في منطقة جولياكا في إقليم دوزجه بشمال غرب البلاد، وقالت وسائل إعلام تركية إن سكان إسطنبول والعاصمة أنقرة شعروا بالزلزال أيضا، وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً هو من بين الأعلى في العالم.

