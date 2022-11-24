المدعي العام السابق: ترامب «سيحرق المنزل بأكمله»!

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واشنطن - الوكالات: دعا المدعي العام السابق وليام بار إلى اختيار زعيم جديد للحزب الجمهوري، محذرا من الرئيس السابق دونالد ترامب «سيحرق المنزل بأكمله».

وقال المسؤول السابق في إدارة ترامب في مقال كتبه لصحيفة «نيويورك بوست»: «ما لم يرافقه بقية أعضاء الحزب، فإنه سيحرق المنزل بأكمله من خلال إخراج شعبه من الحزب الجمهوري»، وأضاف: «استعداد ترامب لتدمير الحزب إذا لم يحصل على ما يريد لا يستند إلى مبدأ، بل على نرجسيته العليا .. أنانيته تجعله غير قادر على التفكير في الحزب السياسي على أنه أي شيء سوى امتداد لنفسه - عبادة الشخصية.»

وأصبح بار منتقداً للرئيس السابق منذ تركه إدارة ترامب في ديسمبر 2020 وقد استقال من منصب المدعي العام بعد تعارضه مع مزاعم ترامب غير المدعومة بتزوير الانتخابات على نطاق واسع في انتخابات 2020 كما فصل بار نفسه عن ترامب وبقية الحزب الجمهوري في موضوع قضية وثائق مارالاجو.

وفي مقاله أقر بار «بالإنجازات الجوهرية» لإدارة ترامب، لكنه قال إنه يعتقد أن الوقت قد حان لقيادة جديدة: «من الواضح بشكل مؤلم من سجله الحافل في كل من انتخابات 2020 و2022 أن دونالد ترامب غير قادر على تشكيل هذا التحالف الفائز ولا تحقيق النصر الحاسم والدائم المطلوب».

وأضاف: «في الواقع، من بين المجموعة الحالية من المرشحين المحتملين، يعتبر ترامب الشخص الأقل قدرة على توحيد الحزب والأكثر احتمالاً لخسارة الانتخابات العامة».

