غوميز سعيد بفوز السعودية

دوليه

أعرب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم غلطة سراي التركي عن سعادته بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف أول من أمس.

وقال غوميز: «سعيد جدا لفوز المنتخب السعودي، الذي قدم مباراة قوية ورائعة للغاية». وتابع نجم الهلال السعودي السابق «تواجدت في ملعب المباراة ورأيت فرحة الجماهير السعودية، لذلك سعادتي لا توصف». وأضاف «الكرة السعودية تطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لذلك لم يفاجئني فوز الأخضر على الأرجنتين، وقد عاصرت هذا التطور خلال وجودي مع فريق الهلال». واختتم «سعدت للغاية بتألق زملائي مع الأخضر خاصة صديقي سالم الدوسري».

