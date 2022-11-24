غزل بالصقور في وسائل التواصل

دوليه

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مواقف وتعليقات إثر الفوز التاريخي للسعودية على الارجنتين أول من أمس، تنوعت بين رسمية وطريفة وفنية.

وعلى ملعب ستاد لوسيل الذي سيستضيف نهائي البطولة في 18 ديسمبر المقبل، فجّر «الاخضر» إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال بإسقاطه ليونيل ميسي ورفاقه 2-1 ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثالثة.

وبعد أن منح «البرغوث»، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، التقدم لبلاده من ركلة جزاء في الشوط الاول، رد «الصقور الخضر» بهدفين مباغتين في غضون خمس دقائق مع انطلاق الشوط الثاني لصالح الشهري وسالم الدوسري. وقبل يومين، وخلال حفل افتتاح المونديال الاول في الشرق الاوسط ودولة عربية، ارتدى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وشاح قطر قبل المباراة الافتتاحية للبلد المضيف الذي سقط أمام الاكوادور.

ورد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد التحية لنظيره بعد أن انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه في ملعب لوسيل وهو يلوّح بالعلم السعودي خلال النشيد الوطني قبل أن يلفه حول عنقه. ولاقى هذا التعاطف الرسمي بين البلدين أصداء ايجابية، لا سيما بعد الازمة الدبلوماسية التي نشأت بين البلدين في يونيو 2017. ونشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه على إنستغرام صورًا وفيديو لفرحة بن سلمان وأفراد من الديوان الملكي. وبعد هذا الفوز التاريخي أمام الارجنتين المرشحة بقوة لحصد اللقب، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يوم الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

وتمكن رجال المدرب الفرنسي هيرفيه رونار من وضع حد لسلسلة من 36 مباراة تواليًا من دون هزيمة للارجنتين وحرموها من معادلة الرقم القياسي لايطاليا، ملحقين بها الخسارة الأولى منذ يوليو 2019.

ولم تخلُ مواقع التواصل من مواقف فكاهية من عشاق الكرة المستديرة. وأعيد نشر صورة على نطاق واسع على تويتر سبق أن نشرها تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، يوم الاحد تظهر جماهير أرجنتينية محبطة ومرفقة بعبارة «قريبًا»، في إشارة الى ما سيحققه منتخب بلاده، ظن الكثيرون حينها أنه يبالغ في توقعاته. كما قام مشجعون بتعديل الصورة الشهيرة التي جمعت ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في إعلان لـ»لوي فويتون» وهما يلعبان الشطرنج. إذ لجأ البعض الى وضع الدوسري بدلا من ميسي على اعتبار أنه بات غريم رونالدو بعد خسارة الارجنتيني، فيما وضع البعض الآخر اللاعب السعودي بدلا من رونالدو معتبرين أنه اللاعب الكبير الذي يقارع ميسي الآن.

وأظهر فيديو احتفال بعض الجماهير السعودية خارج الملعب على طريقة قفزة رونالدو مرددين عبارة «سييييي». وانهالت التهاني من وجوه إعلامية وفنية في أرجاء الوطن العربي.

ونشر الممثل المصري الكوميدي محمد الهنيدي عبر حسابه على تويتر صورة لميسي ويظهر الى جانبه لاعبان سعوديان وكتب «صورة اليوم. تم دهس البرغوث بنجاح».

فيما هنأ الفنان اللبناني وائل كفوري «الاخضر» على طريقته كما يفعل غالبًا ببيت شعر وباللهجة اللبنانية جاء فيه «الّلعيبِة لِعبو سوِيّي، وخِسرو الأرجنتينِيّة، بَيَّضتي وِجه العِربان، بْ أبطالِك يا سْعودية».

