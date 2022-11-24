بيتزي: خسارة صادمة

دوليه

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي السابق، إن خسارة منتخب بلاده أمام الأخضر 1-2 أول من امس، تعد صادمة. وقال بيتزي في تصريحات لبرنامج «ملعب SBC السعودية :لم يظهر لاعبو التانغو ما كنا ننتظره منهم في تلك المباراة». وأضاف «هزيمتنا بالجولة الأولى في كأس العالم فاجأت الجميع، ولم يكن هناك أحد ينتظر تلك الخسارة، طريقة المنتخب الأرجنتيني صدمتنا». وأشار مدرب الأخضر في مونديال روسيا 2018 «بصراحة، هذه نتيجة مدوية». وواصل «تنبأت بتألق حسان تمبكتي، حينما كنت مدربا للمنتخب السعودي، وهو لاعب كبير وما قدمه اليوم خير دليل، ويمثل اكتشافا قويا للمنتخب السعودي، أتمنى أن يواصل بنفس المستوى». وأوضح «السعودية لعبت بشراسة، ولعبت بثقة كبيرة أمام الأرجنتين خاصة في الشوط الثاني، وهدف التعادل منحهم الثقة فسجلوا الثاني». وأردف «أظن أن المنتخب السعودي تفوق بدنيا اليوم، ونجحوا في الحفاظ على النتيجة حتى النهاية». واستطرد «الدفاع السعودي أغلق المنافذ أمام ميسي ولاوتارو مارتينيز، ولم يمنحوهم الفرصة للتقدم في مناطقهم، وقع لاوتارو وميسي في فخ التسلل أكثر من مرة،وهذا أفقد الأرجنتين الثقة». وواصل بيتزي «على اللاعبين الاحتفال بالفوز على واحد من أفضل المنتخبات المرشحة للقب، لكن من الضروري التفكير والتركيز من الغد، خصوصا أن الأخضر مقبل على مباراتين صعبتين ضد بولندا والمكسيك».