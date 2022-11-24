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دوليه

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مودريتش رجل المباراة


حصل الكرواتي لوكا مودريتش على لقب رجل مباراة منتخب بلاده أمام المغرب أمس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة للمونديال. واعلنت الإذاعة الداخلية لاستاد البيت، فوز مودريتش بلقب رجل المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ليحصد كل فريق نقطته الأولى في المجموعة. وتميز نجم ريال مدريد الإسباني بعطائه البدني الوافر طيلة المباراة دفاعيا وهجوميا، وقطع العديد من الهجمات المغربية الخطرة كما سدد أكثر من كرة خطيرة طيلة دقائق المباراة. وسبق لمودريتش أن نال جائزة أحسن لاعب في مونديال روسيا 2018 عندما قاد بلاده إلى المباراة النهائية التي خسرتها كرواتيا 2-4 أمام فرنسا.


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