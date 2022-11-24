المغرب أرغم كرواتيا على التعادل السلبي

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تعادل المنتخب المغربي سلبيا مع نظيره الكرواتي في مستهل مشوار الفريقين في كأس العالم 2022 بقطر وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة. وقدم «أسود الأطلس» مردودا جيداً أمام وصيفة البطل في 2018 بقيادة رجل المباراة لوكا مودريتش، لينتزعوا نقطة ثمينة سيكون لها وزن في مستقبل المجموعة السادسة التي تضم أيضا بلجيكا وكندا.

وكانت المباراة متكافئة بين الطرفين، إلا أنها مالت في غالب الأحيان لـ «الأسود» الذين صنعوا فرصا سانحة للتسجيل، لا سيما بفضل نشاط حكيم زياش وأشرف حكيمي في الجناح الأيمن والذي زعزع ثقة الدفاع الكرواتي بزعامة ديان لوفرين. أما ثنائي الجهة اليسرى، نصير مزراوي وسفيان بوفال، فقد ظل خجولا.

وسدد زياش عدة مرات صوب المرمى لكنه فشل في كل محاولاته هز شباك الحارس دومينيك ليكاكوفيتش، وسنحت له فرصة ثمينة في الدقيقة 21 إلا أنه سدد في الدفاع ما تسبب باستياء حكيمي الذي يحسن تسديد الضربات الحرة.

لكن في نهاية الشوط الأول كادت كرواتيا تسجل هدف التقدم عن طريق فلازيتش ثم مودريتش، ليعلن الحكم الأرجنتيني فيرناندو أندريس راباليني العودة لغرف تبديل الملابس بنتيجة سلبية لم ترض الطرفين.

وعاد الفريقان بعزيمة أقوى إذ قام بوفال بهجمة خطرة في الدقيقة الخمسين تصدى لها دفاع كرواتيا بصعوبة، ثم رد زملاء مودريتش بهجمتين كادتا تعطيان التقدم لهم لولا تدخل الحارس ياسين بونو في كل مرة. وخسر «أسود الأطلس» خدمات الظهير الأيسر مزراوي الذي تعرض للإصابة في الدقيقة 60 ودخل في مكان يحيى عطية الله. وفي الدقيقة التالية، حصل المغرب على ضربة حرة نفذها حكيمي كاد يباغت بها حارس كرواتيا الذي تصدى للكرة بقبضة يده.

ومع دخول الزلزولي مكان بوفال، تعزز خط الهجوم المغربي وتحرك بشكل أكثر خاصة في ربع الساعة الأخير لكن من دون أن يشكل خطرا على حارس مرمى كرواتيا. وسعت الأخيرة من جهتها فرض سيطرتها على مجريات الشوط الثاني ونجحت إلى حد ما إذ أنها فشلت في تهديد مرمى ياسين بونو.

