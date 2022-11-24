.. واليابان أسقطت ألمانيا

دوليه

قلبت اليابان تخلفها بهدف أمام ألمانيا إلى فوز مثير 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد خليفة الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة. وتقدمت ألمانيا بهدف إيلكاي غوندوغان (33 من ركلة جزاء)، قبل أن ترد اليابان بهدفي ريتسو دوان (75) وتاكوما أسانو (83).

وهي المواجهة الأولى بين المنتخبين على مستوى المونديال، حيث سبق أن التقيا ودياً مرتين، انتهت إحداهما بالتعادل 2-2، والثانية بفوز ألمانيا بثلاثية نظيفة.

وافتقد «المانشافت» خدمات مهاجم بايرن ميونيخ المتألق لوري سانيه فاعتمد المدرب هانزي فليك في الجانب الهجومي على زملائه في النادي توماس مولر وسيرج غنابري والشاب جمال موسيالا إلى جانب رأس حربة تشلسي الإنجليزي كاي هافرتز. وسجل المنتخب الياباني هدفاً عبر دايزن مايدا في الدقيقة الثامنة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية «الفار».

وتفوقت ألمانيا بشكل كبير وسيطرت على المباراة لكنها فشلت في الوصول إلى المرمى الياباني حتى الدقيقة 33، عندما تسبب الحارس شيوشي غوندا بركلة جزاء بعد تدخله على الظهير ديفيد راوم، وانبرى للركلة لاعب وسط مانشستر سيتي ايلكاي غوندونان ونفذها بنجاح مسجلاً الهدف الأول.

وأضاف هافرتز هدفاً ثانياً في الوقت بدل الضائع بعد أن تابع تسديدة غنابري وأكملها في الشباك اليابانية، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد. وفي الشوط الثاني، تحسن أداء اليابان قليلاً وحاولت البحث عن تعديل النتيجة وكان لها ما أرادت في الدقيقة 75 عندما سجل البديل ريتسو دوان هدف التعادل بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس الألماني مانويل نوير. وأضاف زميله تاكوما أسانو الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد أن تلقى تمريرة من كو إيتاكورا انفرد على اثرها بالحارس وسدد في سقف المرمى.

