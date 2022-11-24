الركراكي: اصطدمنا بوحوش كرواتية في «الوسط»

دوليه

وصف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، نتيجة التعادل 0-0 مع نظيره الكرواتي، امس، في افتتاح مواجهات المجموعة السادسة، بالموفقة والمهمة.

وأكد في تصريحات صحافية بعد المباراة أنه يسعى لما هو أفضل في المباريات المقبلة.وأضاف الركراكي: «لقد سعينا للانتصار وقد كان هذا هو هدفنا، لكن الواقع الذي يجب أن نعترف به هو أننا اصطدمنا بوحوش كرواتية في خط الوسط، يملكون خط وسط قويا جدا».

واستطرد: «لقد أرهقونا بالاستحواذ، إذ اضطررنا للركض في مساحات واسعة من الملعب».

واسترسل المدرب المغربي: «التعادل نتيجة طيبة، لأننا واجهنا وصيف بطل العالم، بلاعبين من ذوي الجودة العالمية». واستدرك «للاسف لم نتحلَ بالجرأة الكاملة على مستوى الهجوم لإزعاج المنافس، ومع ذلك أنا راضٍ جدا على كل ما قدمناه».

وقال: «أثق أننا سنكون أفضل في قادم المباريات. بعض اللاعبين لم يقدموا كل ما يملكون ولديهم مؤهلات أكبر من التي تابعناها». وأشار إلى عبدالرزاق حمدلله من الممكن أن يبدأ في المباريات المقبلة، مكان يوسف النصيري، حيث ان لكل لاعب شخصية ومهام معينة، وأنه يستعين بكليهما من أجل تحقيق أهدافه.وأردف: «أتيحت للمغرب فرصة اللعب بتوازن وثبات، وصعبنا المهمة على كرواتيا باللعب أمامنا». وختم: «يجب علينا استثمار نقاط قوتنا، وسوف نتحسن خلال المباريات المقبلة وهدفنا (امس) كان عدم تلقي الخسارة في المباراة الأولى، وكل مباراة منافسة بحد ذاتها».

