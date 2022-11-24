المساكني: الحظ لم يحالفنا

تحسر قائد منتخب تونس، يوسف المساكني، على ضياع نقطتين في اللقاء أمام منتخب الدنمارك، بعد التعادل السلبي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.
وقال يوسف المساكني في تصريح مصور: «قدمنا مباراة كبيرة أمام الدنمارك لكن الحظ أدار لنا ظهره». وتابع: «كان بالإمكان أن نخرج بثلاث نقاط لكن للأسف لم نعرف كيف نستغل الفرص التي خلقناها.. ولم نحسن استغلال الضغط الذي فرضناه على منافسنا».
وأضاف المساكني: «كنا جاهزين كما يجب بدنيا ما جعلنا نلعب كامل المباراة بنفس النسق.. والجمهور التونسي دعمنا من البداية للنهاية لكن خرجنا بنقطة وحيدة».