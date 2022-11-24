دحمان: النقطة أفضل من لا شيء

دوليه

أكد حارس منتخب تونس أيمن دحمان أنه وبقية اللاعبين دخلوا مباراة الدنمارك أول من أمس، لحصد نقاطها كاملة، خصوصا أنها المباراة الأولى لنسور قرطاج في المونديال.

وقال دحمان في تصريح مصور نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك «الحمد لله أننا كنا جاهزين كما يجب». وتابع «دخلنا اللقاء بهدف الفوز، لكننا اكتفينا في النهاية بنقطة وحيدة، هي أفضل من لا شيء».

وأضاف دحمان قائلا «قدمت المستوى الذي ساعدت به زملائي للخروج بالتعادل، وإن شاء الله نكون أفضل في المباراة القادمة أمام أستراليا، ونحقق الفوز، لدعم فرص تأهلنا للدور الثاني».

