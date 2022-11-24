ديشان: انطلاقة رائعة جداً

دوليه

قال ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، إن الديوك بدأوا بشكل جيد في كأس العالم خلال المباراة مع أستراليا. وحقق الديوك فوزا كبيرا على حساب أستراليا 4-1 في المباراة التي جرت على ستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الأولى لحسابات المجموعة الرابعة.

وأشار ديشان، خلال مؤتمره الصحافي عقب المباراة، إلى أن ردة الفعل لفريقه على الهدف الأسترالي كانت جيدة وسريعة، قائلا: «خلقنا فرصا كبيرة وهي انطلاقة رائعة جدا، حيث إن المباراة الافتتاحية مهمة للغاية في أي بطولة».

وأوضح أنه يمتلك عناصر ذو خبرة كبيرة وجيدة ويثق بهم جميعا، مشددا على أن أوليفيه جيرو كان فعالا على أرض الملعب.

وعن إصابة لوكاس هرنانديز، أكد ديشان أنه ينتظر التقارير الطبية لتلك الإصابة المؤسفة، إلا أنه يخشى بأن تكون إصابة قوية، لافتا إلى أنه يتعين عليه التفكير بمن سيحل مكانه. وأشاد ديشان بخط دفاعه، حيث شدد على أن الأداء يضاهي المستويات العالمية وكان خط ثابت.

كما أشاد بأداء نجمه كيليان مبابي، معتبرا أنه متميز وحضوره داخل الملعب غاية في الأهمية. ولفت إلى أن لاعبيه يركزون أكثر على المباريات، معتبرا أن الإعلام يركز أكثر على ملف الإصابات ويشعر بالضغط أكثر منه. واختتم قائلا إن أنطوان غريزمان ملتزم جدا على أرض الملعب، وأنه وظف إمكانياته في مكان يراه مناسبا له.

وكانت فرنسا حاملة اللقب سجلت انطلاقة موفقة وبداية قوية باكتساح أستراليا 4-1. وسجل أوليفييه جيرو هدفين ليعادل رقم تييري هنري كأفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 51 هدفاً. كما سجل لمنتخب «الديوك» أدريان رابيو وكيليان مبابي.

