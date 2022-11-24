مدرب بولندا: نخشى تكرار سيناريو 2018

دوليه

أكد مدرب منتخب بولندا تشيسلاف ميخنييفيتش أن مباراة المكسيك كانت صعبة موضحا أن التعادل من دون أهداف لا يعني ضياع فرص تأهل فريقه للدور المقبل.

وتعادل منتخب بولندا مع المكسيك 0-0 أول من أمس في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

وقال مدرب بولندا في المؤتمر الصحافي إن المباراة كانت صعبة، موضحا أنه لعب بأداء دفاعي متوازن لعدم استقبال هدف والبحث عن هز شباك المكسيك.

وأكد أنه من المحزن عدم استغلال فرصة ركلة الجزاء الاستثنائية لخطف الفوز، مردفا «إنه أمر محبط عندما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 60 وتهدرها، لكن يجب أن نثق في خياراتنا، وكل شيء ما يزال بأيدينا».

وأشار إلى أن المنتخب البولندي لم يفز أيضا في بداية مشواره بمونديال 2018 وفقد التأهل إلى ثمن النهائي متمنيا عدم تكرار هذا السيناريو.

وعن إهدار روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا ضربة الجزاء أمام المكسيك، قال «كان أمرا صعبا وخارج التوقعات بالنسبة لنا خاصة أن ليفاندوفسكي تدرب في المران على ركلات الجزاء التي يجيدها، لكن هذا ما حدث وكرة القدم تشهد مثل هذه الأمور، وسبق أن أهدر لاعبون كبار ضربات جزاء». وأشار إلى أن ليفاندوفسكي كان حزينا بالطبع بعد المباراة «خاصة أنه لاعب مؤثر ومهم بالنسبة لمنتخب بولندا».

وبين أنه تحدث إلى ليفاندوفسكي حين راجعا معا الركلة عبر شاشة داخل غرف الملابس، وقال «يجب عليه أن يتقبل ما جرى، وهو يعرف كيف يتعامل مع الوضع». وأكد أن عدم ظهور بعض اللاعبين الشباب بالمستوى المتوقع يرجع للتوتر وعدم امتلاكهم خبرة التعامل مع هذا الموقف لقلة مشاركتهم في كأس العالم.

وعن المواجهة المقبلة صرح ميخنييفيتش «الفرصة ما تزال أمامنا. لقد حققنا نقطة، وعلينا أن نحلل السعودية قبل مباراتنا القادمة معهم».

وحرم الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا الهداف البولندي من افتتاح رصيده التهديفي في النهائيات، وذلك بصده ركلة جزاء خلال اللقاء.

وفي مستهل مشاركته الخامسة في النهائيات عن 37 عاما، أبقى أوتشوا على نظافة شباك فريقه في لقاء كان رجال المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو الأفضل أداء واستحواذا لكن الفرصة الأخطر كانت بولندية من ركلة الجزاء التي انتزعها ليفاندوفسكي ونفذها بنفسه من دون نجاح (58).وسيكون على البولنديين ومدربهم الارتقاء بالمستوى إذا ما أرادوا أن يتجنب المنتخب الخروج من الدور الأول في آخر أربع مشاركات (خرجوا أعوام 2002 و2006 و2018)، ومواصلة الحلم بتكرار إنجازي عامي 1974 و1982 حين حل «الأبيض والأحمر» ثالثا.

