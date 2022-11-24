ليفاندوفسكي يعتذر

دوليه

قدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة وقائد بولندا، اعتذارًا لجماهير منتخب بلاده، بعد نتيجة مباراة المكسيك. وتعادل منتخبا بولندا والمكسيك من دون أهداف، أول من امس. وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 58 من عمر المباراة، التي أقيمت في ملعب 974، وكانت كفيلة بخروج فريقه فائزًا.

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه على الرسمي بموقع فيسبوك عقب المباراة: «لعبنا بذكاء وكان يجب أن نفوز، هذا ما يصعب عليّ تقبله. آسف». وأضاف: «شكرًا على كل كلمات الدعم، سنستمر في السعي للتأهل للدور المقبل». ويتصدر المنتخب السعودي تلك المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين لهدف.

وسيلعب المنتخب البولندي مباراة الجولة الثانية ضد الأخضر السعودي السبت المقبل، في ملعب المدينة التعليمية، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين في ملعب 974 يوم الأربعاء 30 من الشهر الحالي.

