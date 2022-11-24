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دوليه

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الإصابة تبعد هرنانديز عن المونديال


سيغيب الظهير الأيسر لوكا هرنانديز عن المشوار المتبقي لمنتخب فرنسا في المونديال بعد تعرضه أول من امس لاصابة قوية في ركبته اليمنى خلال الفوز الكبير لبلاده على أستراليا 4-1، بحسب ما ذكر مصدر قريب من المنتخب الأزرق لوكالة فرانس برس. ويستمر كابوس الاصابات في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، بعد افضل لاعب في العالم المهاجم كريم بنزيمة، لاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي والمدافع بريسنيل كيمبيمبي ولاعبين آخرين أمثال الحارس مايك مينيان والمهاجم كريستوفر نكونكو. وخرج لاعب بايرن ميونيخ الألماني البالغ 26 عاماً مبكراً، بعد هجمة افتتاح التسجيل لمنتخب أستراليا (9). وقال قائد المنتخب الحارس هوغو لوريس «بصراحة، بدأت الأمور تصبح مقلقة». وتابع حارس توتنهام الإنكليزي المخضرم «شعرنا بسرعة ان الأمر جدي.. يجب ان نتطلع قدماً، هذا الامر يمنحنا المزيد من القوة». وفي تشكيلة ديشان، سيلعب تيو، الشقيق الأصغر لوكا، دور البديل في مركز الظهير الأيسر. وكان بطل العالم 2018 قد تعرّض لاصابة في العضلات المقرّبة في 13 سبتمبر وعاد إلى الملاعب في 5 نوفمبر. وتسعى فرنسا إلى ان تصبح اول منتخب يحرز لقب البطولة مرتين توالياً منذ البرازيل في 1958 و1962.


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