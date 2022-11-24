دوليه

جيرو: إصابة هرنانديز نقطة سوداء لم ينس أوليفييه جيرو، مهاجم منتخب فرنسا لحظة سوداء وسط فرحة الفوز على أستراليا 4-1. وصرح جيرو عبر قناة «TF1 الفرنسية «أهدي هذا الفوز لزميلنا لوكاس هرنانديز بعد خروجه مصابا في الدقائق الأولى، من المؤسف أن نخسر لاعبا جديدا في كأس العالم». وأضاف «إنها النقطة السوداء هذه الليلة، ونأمل أن نجعله فخورا بمواصلة مشوارنا». وتابع مهاجم ميلان «على المستوى الجماعي، أنا سعيد جدا بالأهداف الأربعة في بداية المشوار، ولكن يتعين علينا أيضا تحسين الأداء». وعن إنجازه بالوصول للهداف التاريخي لمنتخب فرنسا متساويا مع تييري هنري، واصل أوليفييه: «كنت أتمنى المزيد، ولكن بالتأكيد فخور للغاية، ولا أنوي التوقف عند هذا الحد». وأتم تصريحاته: «أتمنى الاستمرار في المنافسة حتى أتمكن من مساعدة المنتخب في تحقيق هدفنا، فالتركيز في كل مباراة على حدة يجعلنا أقوى».