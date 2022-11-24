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دوليه

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روني: مغادرة رونالدو متوقعة


علق واين روني، أسطورة مان يونايتد، على قرار ناديه السابق، بفسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وخرج ورنالدو في حوار مطول وشن هجوماً حاداً على إدارة يونايتد ومدربه إريك تين هاغ، بالإضافة إلى روني. وأصدر مان يونايتد، بياناً رسمياً، أول من أمس، أعلن خلاله توصله لاتفاق مشترك مع رونالدو على فسخ التعاقد. وقال روني، في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «أنا لست متفاجئا ببيان مان يونايتد». وأضاف: «لم يكن هناك خيار آخر، مغادرة رونالدو كانت متوقعة، ولكن هذا عار لأنه (رونالدو) قدم خدمات رائعة للنادي، وأتمني له الأفضل أينما ذهب». ويأتي تعلق روني كمفاجأة كبيرة خاصة في ظل الحرب الكلامية بين النجمين خلال الفترة الأخيرة. يذكر أن الدون قال في بيان رسمي: «بعد محادثات مع مان يونايتد تم الاتفاق سوياً على فسخ تعاقدي مبكراً».


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