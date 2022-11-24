البرتغال وأوروغواي أمام غانا وكوريا

دوليه

تخوض البرتغال أول مواجهاتها في المونديال أمام غانا اليوم ضمن المجموعة الثامنة، وسط قلق جماهيرها حيال تأثير خلافات نجمها الأول كريستيانو رونالدو مع ناديه مان يونايتد الانكليزي، كما يلعب ضمن المجموعة ذاتها أوروغواي مع كوريا الجنوبية. وبعدما كان مركز الثقل أينما حل، بات رونالدو يشكل عبئاً حتى على المنتخب الوطني، بعد الهجوم الذي شنه على فريقه مان يونايتد ومدربه الهولندي إيريك تين هاغ، ما يجعل البرتغال مُثقَلة بهَمِّهِ في مستهل مشوارها. وفي خطوة تعتبر «انتحارية» في عالم الاحتراف، قرر رونالدو شنّ حرب على فريقه يونايتد ومدربه تين هاغ بسبب تهميشه في «الشياطين الحمر»، وذلك قبل انطلاق النهائيات، فكان تخلي فريقه عنه متوقعاً أول من امس. وبالنسبة للاعب بحجم رونالدو الذي كان صورة المنتخب لقرابة عقدين من الزمن بمبارياته الـ191 وأهدافه الـ117 (رقم قياسي دولي)، أن تخوض بطولة بحجم كأس العالم وكثيرون يتحدثون عن ضرورة ألا يشركه المدرب فرناندو سانتوس أساسياً كي لا يؤثر على أداء المنتخب، فهذا مؤشر كبير جداً على حجم المشكلة التي أوقع نفسه بها أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

ووصل الأمر بصحيفة «ابولا» البرتغالية إلى الخروج بعنوان «القليل من رونالدو، المزيد من البرتغال»، رغبة منها بأن يكون التركيز على المنتخب الوطني الباحث عن محاولة الانضمام إلى العمالقة والفوز بلقبه العالمي الأول، ليضيفه إلى تتويجه القاري الأول والوحيد عام 2016 في كأس أوروبا.

ويخوض رونالدو مشاركته الخامسة في كأس العالم التي يفتتحها أبطال أوروبا 2016 ضد غانا. وبدا ابن الـ37 عاماً ظاهرياً غير متأثر بالجدل الذي تسبب به، مطمئناً «الجو العام ممتاز.. اللاعب التالي الذي يأتي إلى هنا، ليس عليكم أن تسألوه عن ذلك، لا تتحدثوا عني، ليس عليكم التحدث عن كريستيانو رونالدو.. ساعدوهم واسألوهم عن كأس العالم».

وفي مجموعة مفتوحة يصعب التكهن بنتائجها، سيحاول رونالدو أن يصبح أول لاعب يحرز هدفاً على الأقل في خمس نسخ مختلفة لكأس العالم (من 2006 إلى 2022)، ليتفوق على أسماء عظيمة أمثال الأسطورة البرازيلية بيليه والألمانيين ميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر. وفي المباراة الثانية وعلى الورق، من المتوقع أن تكون أوروغواي، بطلة العالم 1930 و1950، المنافسة الرئيسة على صدارة المجموعة والفوز على كوريا الجنوبية اليوم على ملعب المدينة التعليمية ضد فريق يعتبر الحلقة الأضعف، سيحدد وتيرة الصراع ويمنح «لا سيليستي» الدفع اللازم لمحاولة الوصول إلى ثمن النهائي للمرة الرابعة توالياً، رغم أن المنتخب الأميركي الجنوبي لم يعد متوهجاً كما كان قبل أربع سنوات بعد أن بات نجما الهجوم لويس سواريز وإدينسون كافاني في سن الخامسة والثلاثين.

