بورسلي: مونديال قطر نموذج راقٍ في دعم «ذوي الإعاقة»

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قدمت رحاب بورسلي رئيس مجلس ادارة نادي الطموح الرياضي وخبير الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الشكر الى دولة قطر الشقيقة التي قدمت للعالم نموذجاً راقياً في دعم ورعاية الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال مونديال قطر 2022. وقالت بورسلي خلال افتتاح صالة مشاهدة مباريات كأس العالم بمقر نادي الطموح، ان مشاركة غانم المفتاح احد ابطال ذوي الاعاقة في افتتاح المونديال الذي تابعة 8 مليار شخص حول العالم كان بمثابة رسالة غير مسبوقة بتوجية انظار العالم الى هذه الشريحة، وماتمتلكة من امكانيات خلاقة، والدعوة الى تكثيف العمل لتعزيز حضورها ودمجها في المجتمع والاهتمام بدعمها كقوة فاعلة قادرة على المشاركة بنجاح في مسيرة التقدم والنماء.