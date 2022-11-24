المزين يتألق في «الإسكواش الدولية»

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بلغ اللاعب الدولي عبدالله المزين نهائي بطولة الكويت الدولية الثانية للإسكواش للمحترفين المقامة على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي.وواصل المزين تألقه في البطولة وتفوق على اللاعب المصري سيف الشناوي 3 - 0 ليتأهل المزين الى اللقاء النهائي الذي يقابل فيه المصنف الاول في البطولة المصري ياسين الشافعي الذي تغلب على لاعب المنتخب الوطني فلاح فايز 3 -1. ويتوقع للقاء النهائي الندية والحماس وذلك لتقارب مستوى المزين مع الشافعي،ويتميز المزين بخبرته الكبيره في ادارة المباريات الحساسة وهذا ما سيحاول الشافعي التغلب عليه من خلال تسريع رتم المباراة ليستغل جهوزيتة البدنية العالية.