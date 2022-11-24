«الترايثلون» إلى «مونديال أبوظبي»

محلية

غادر وفد المنتخب الوطني للترايثلون أمس الى العاصمة الاماراتية ابوظبي، للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام هناك الفترة من 23 الى 27 الشهر الحالي. ويترأس الوفد رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري إلى جانب 14 لاعبا ولاعبة و4 إداريين. بدورة، أكد الكندري ان «مشاركة لاعبي الكويت مهمة في مثل هذه المحافل، خاصة وان الكويت تملك نجوما وابطال في اللعبة، والذين نعول عليهم كثيرا في تحقيق النتائج الايجابية».واضاف: «حرص النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون الفترة الماضية على تطوير بطولاته المحلية، واكتشاف المواهب، الامر الذي انعكس ايجابا على مستويات لاعبينا في الاستحقاقات الخارجية».