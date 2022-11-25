وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس الخميس رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى بالكونغرس الأميركي مارك تاكانو وعضوي اللجنة إليسا سلوتكين وكولين ألريد وعضو لجنة الرقابة والإصلاح بالكونغرس كاتي بورتر، حضر اللقاء القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت جيمس هولتسنايدر.

وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد استقبل في مكتبه يوم الأربعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور مايك مينينديز والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بمجلس الأمة النائب عبدالله المضف وعضو اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري.كما حضر من الجانب الأميركي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالإنابة جيم هوليستايدر ونائب رئيس البعثة بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة هادي ديب وعدد من المسؤولين الأميركيين.

