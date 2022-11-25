وطن النهار

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر في ديوان عام الوزارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب مينينديز وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة الأميركية على الصعيدين الحكومي والبرلماني بأمن وسلامة الكويت والمنطقة مقدما الشكر والثناء لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات الأميركية على أراضيها خاصة وأن دولة الكويت تحتضن رابع أكبر تجمع للقوات العسكرية الأميركية في العالم.

وعلى صعيد آخر بحث الجانبان موضوع القرار الصادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على أن القرار ليس سياسيا وأنه قرار مبني على دراسات فنية وتقنية لحفظ استقرار الأسواق العالمية وضمان أمن الطاقة وإمداداتها، مشددا على ضرورة دعم جميع الجهود والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها ودعمها في مواجهة تحدياتها المستقبلية.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.

