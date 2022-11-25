وطن النهار

بحث وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية الأدميرال جوسيبي كافو دراغوني فرص التعاون العسكري المستقبلية في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.

وقال الحرس الوطني في بيان صحافي إن الفريق الرفاعي أشار خلال استقباله الوفد الإيطالي إلى وجود توجه لإبرام مذكرة تفاهم بين الحرس والقوات المسلحة الإيطالية في مجال التدريب وإقامة الدورات والتمارين العسكرية والأمنية والاستشارات التخصصية وتبادل المعلومات.

وأكد الفريق الرفاعي حرص واهتمام القيادة في الحرس بتبادل الخبرات مع المؤسسات العسكرية المرموقة. من جانبه أعرب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية عن ترحيبه بفتح قنوات للتعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الحرس الوطني الكويتي بما يحقق الاستفادة في مجال التسليح والتدريب.

