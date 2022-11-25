وطن النهار

عبر وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي العبد الله الصباح عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو القوة الجوية، وبعطائهم وتفانيهم وإخلاصهم في خدمة الوطن في ظل مختلف الظروف والمواقف والأزمات، فقد شهد الجميع دورهم البطولي وأداءهم المتميز وعطاءهم اللامحدود خلال جائحة كورونا.

وما قاموا به من جهود في سبيل دعم ومساندة وزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مشاركاتهم العديدة في العمليات الإغاثية والإنسانية.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الدفاع صباح أمس إلى قاعدة عبد الله المبارك الجوية والتي رافقه فيها رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار القادة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين وعدد من قيادات القوة الجوية.

وقد أعرب وزير الدفاع عن سعادته بهذه الزيارة والالتقاء بمنتسبي قاعدة عبد الله المبارك الجوية ناقلاً لهم تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله ورعاهم-، على ما يقومون به من جهود في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم بكل إخلاص ووفاء وعطاء لهذا الوطن المعطاء.

وأوضح أن وزارة الدفاع تقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق رجال القوة الجوية، وكلها ثقة بأنهم أهل لها، من خلال تحملهم لمهام واجبهم الحيوي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون المستمر مع مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، ضمن منظومة عمل مشتركة تهدف إلى المحافظة على أمن الوطن وسلامة من يعيش على أرضه الطيبة.

وقد استمع وزير الدفاع خلال الزيارة إلى إيجازٍ تم من خلاله بيان أهم الواجبات والمهام المناطة بالقاعدة، بالإضافة إلى استعراض سير رحلات النقل والشحن التي تقوم بتنفيذها، ودورها في دعم ومساندة مختلف الجهات الرسمية بالدولة، كما تم تقديم شرح مفصل عن مروحيات «الكاراكال» التي تم استلام عدد منها ضمن صفقة المروحيات التي تم ابرامها.

حيث تم استعراض أهم ما تتضمنه هذه المروحيات من تقنيات ومميزات من شأنها أن تدعم قدرات وإمكانات القوة الجوية الكويتية بالإضافة إلى طائرات c-130 و سيكورسكي.

وفي ختام زيارته دعا وزير الدفاع منتسبي قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى بذل كل الجهود لمواكبة عمليات التحديث والتطوير لمنظومة الطيران، والتي سوف تحدث تحولاً وتقدماً كبيراً في كفاءة وقدرات القوة الجوية، وتسهم في رفع مستوى الجاهزية والاداء لمنتسبيها، سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب.

في ظل القيادة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

