وطن النهار

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أهمية المؤتمر الوزاري العالمي الثالث رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات الذي تستضيفه سلطنة عمان بدعم من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وقال في تصريح لـ (كونا) أمس إن المؤتمر الذي تنظمه وزارتا الصحة والثروة السمكية والزراعية وموارد المياه بسلطنة عمان تكمن أهميته في تسريع الإجراءات والسياسات على المستويين الوطني والعالمي للحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات ومنع تأثيرها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة والنمو الاقتصادي والتنمية والأمن الغذائي.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تسريع وتيرة التعامل مع مقاومة مضادات الميكروبات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وتعزيز التعاون الدولي، موضحا أن مقاومة مضادات الميكروبات تمثل تحديا عالميا مستمرا يهدد المكاسب المتحققة في مجال صحة الإنسان والحيوان ورفاهيته خصوصا أن مقاومة المضادات تسببت في وفاة ما لا يقل عن 2ر1 مليون حالة خلال عام 2019.

وأشار إلى دور البيئة في تطوير مقاومة مضادات الميكروبات وإلى أهمية دعم جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز الأبعاد البيئية وتنسيق إجراءات الصحة الواحدة على المستويات المحلية والعالمية لمقاومة مضادات الميكروبات وتنفيذ الأهداف المستدامة والعاجلة لمقاومتها بكل القطاعات.

وذكر العوضي أن وضع مؤشرين من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لمقاومة مضادات الميكروبات يعتبر علامة فارقة في إدراك أهمية مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في قطاع الصحة البشرية على المستويين الوطني والعالمي، لافتا إلى أن إساءة استخدام هذه المضادات من شأنه تعزيز ظهور البكتيريا المقاومة.

وقال إن وزارة الصحة قامت بتحديث ومتابعة تنفيذ استراتيجية خطة عمل وطنية تهدف نحو الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية تماشيا مع قرارات منظمة الصحة العالمية على أن يكون ذلك عبر تشكيل لجنة صحية تعمل على التصدي لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وإعداد قاعدة معلومات حول استخدام المضادات الحيوية مع رصد وتقييم الوضع الحالي.

وبين أنها تعمل كذلك على اقتراح وتنظيم حملات توعية بشأن مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات ودعم إجراء البحوث والدراسات والتقارير الوطنية لتقديمها إلى منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية للاستفادة من خبرائها في هذا المجال وتطوير خدمات الرعاية الصحية مع متابعة معدلات العدوى وعمل التوصيات اللازمة للتصدي لها.

