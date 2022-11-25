وطن النهار

أصدر وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح توجيهاته بصرف البدل النقدي لإجازات العسكريين من ضباط وضباط صف وأفراد، وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لاستحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية.

جاءت توجيهات الوزير بهدف تحقيق الاستفادة والمنفعة للمستحقين لها من منتسبي الجيش.

ووجه إلى صرف الــــرواتــــب المــــتأخــــرة لجـــميع الـــعسكريـــين مـــن فـــئة المـــقيمين بـــصورة غــير قــانــونــية والــذيــن يحــملون بــطاقــات أمــنية مـــــــنتهية الـــــــصلاحـــــــية، ولـــــــم يـــــــتموا إجـــــــراءات تجديدها.

جاء ذلك بعد الـــــلقاء الـــتنسيقي الـــذي جـــمعه مـــع رئـــيس الـــــجهاز المـــــركـــــزي لمـــــعالـــــجة أوضـــــاع المـــــقيمين بـــصورة غـــير قـــانـــونـــية صـــالـــح الــفضالــة، وذلــك تــقديــراً مــن وزارة الــدفــاع لــلدور الـكبير الـذي يـقوم بـه منتسـبوهـا مـن هـذه الـفئة وسعياً منها لتحقيق المصلحة العامة.

