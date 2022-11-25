وطن النهار

بحث وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في الشأن التعليمي ونقل الخبرات الكندية في التعليم العام، مشيرا إلى أهمية تطوير العملية التربوية في الكويت لتحقيق التميز، مؤكدا على ضرورة استقطاب التجارب والخبرات العالمية من الدول المتقدمة في التعليم، والاستفادة من ممارساتها الرائدة في مجالات تطوير التعليم لمواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في إصلاح منظومة التعليم، وتحقيقا لرؤية كويت جديدة وتحديدا الركيزة الثالثة من خطة التنمية التي تستهدف اصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون بقدرات تنافسية وانتاجية في قوة العمل، وتساهم في تعزيز رسالة وأهداف الوزارة التي تصب في جودة التعليم، وتحقيق التميز في العملية التعليمية، وتطوير العمل الإداري وزيادة كفاءة الإدارة المدرسية والتربوية.

واستقبل، نائب رئيس البعثة والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الاميركية لدى الكويت جيم هولتسنايدر وسفيرة كندا لدى دولة الكويت عليا مواني وسفير سلطنة عمان لدى الكويت صالح بن عامر، و سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر ابو شتال، و سعادة السفير الهاشمي عجيلي سفير جمهورية تونس لدى دولة الكويت، لمناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مجال التعليم لدى الجانبين.

