وطن النهار

رفع وكلاء وزارات الإعلام الخليجيون توصية لاجتماع وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون لإقرار الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك بدول مجلس التعاون.

وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان: ان ذلك جاء في اجتماع وكلاء وزارات الإعلام الـ(25) التحضيري لاجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الـ(25) عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشارت إلى ترؤس وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية السعودي (دولة الرئاسة) الدكتور خالد الغامدي للاجتماع بمشاركة وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون ورئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عادل الزياني.

وأضافت الامانة: إن الاجتماع ناقش موضوعات محل اهتمام مشترك منها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري ونتائج اجتماعات اللجان المختصة في المجالات الإعلامية المتنوعة.

واوضحت ان المجتمعين رفعوا التوصية لإقرار البرامج والمشاريع المشتركة المقدمة على جدول الأعمال من ضمنها برامج إذاعية وتلفزيونية خليجية ومشاريع التعاون بين وكالات الأنباء والإعلام الإلكتروني والتعاون في مجال الإعلام الخارجي إضافة إلى التنسيق والتعاون في المجالات الفنية والهندسية ذات العلاقة بالاستقبال وبث القنوات والوسائل الإعلامية.

وذكرت ان الاجتماع ناقش ايضا التقرير المقدم من جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وتقرير مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون ورفع المجتمعون التوصية بإقرارها والقرارات المتعلقة بمشاريع وخطط المؤسستين في منظومة العمل الإعلامي الخليجي المشترك.

