وطن النهار

التقى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، مدير عام مديرية امن الاحمدي بالتكليف العميد محمد المطيري، حيث هنأه بمناسبة مباشرته مهام عمله في موقعه الجديد، متمنيا له ولمنتسبي القطاع الامني بالمديرية التوفيق والسداد في مواصلة اداء رسالتهم الوطنية والمجتمعية بالغة الاهمية في تحقيق المزيد من الأمن والأمان على امتداد مناطق المحافظة وعلى اكمل وجه.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود مديرية الأمن على مدار العام وجهودها الاعتبارية الموسمية، ومنها ما يتعلق بموسمي الأمطار والتخييم، حيث اطلع المحافظ على خطط وبرامج القطاع الأمني لتأمين الموسمين بالتنسيق والتعاون مع مختلف الاجهزة ‏الرسمية الإدارية والفنية والخدمية ذات الصلة بما يكفل اقصى درجات التأمين لسلامة المواطنين والمقيمين ورواد البر على امتداد مناطق المحافظة.

