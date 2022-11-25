وطن النهار

وصف سفير العراق لدى البلاد المنهل الصافي زيارة رئيس وزراء بلاده محمد شياع السوداني إلى الكويت بالموفقة، لافتاً إلى أنها الأولى إلى دولة خليجية منذ أن تولى رئاسة الحكومة.

وقال في تصريح خاص لـ«النهار»: إن زيارة رئيس الوزراء إلى الكويت هي الأولى لدولة خليجية شقيقة بعد تسلمه منصب رئيس الوزراء قبل أقل من شهر، وهذا يعطي انطباعاً بعمق العلاقة بين البلدين.

وأضاف: كما أن دلالة الزيارة هي أن الكويت لها أولوية لدى الحكومة الجديدة.

ووصف لقاء السوداني بسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بالممتاز مشيرا إلى أن الطرفين جددا التزامهما بدفع العلاقات الثنائية الوثيقة إلى الأمام وكذلك حلحلة الملفات العالقة من خلال ذلك باستئناف عمل اللجان المشتركة وعمل اللجنة الثانوية التي توقفت بسبب وجود حكومات تصريف أعمال في البلدين في الوقت السابق.

وأكد أن من أهداف هذه الزيارة تنشيط الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات ودفع التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين إضافة إلى التنسيق في الملفات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وعن تقديم تسهيلات للمسافرين عبر المنافذ بعد إعادة افتتاحها بعد جائحة «كورونا» قال الصافي: كل هذه الأمور ستدرس من خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.

وكشف عن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين مطلع يناير المقبل في بغداد.

وعن ملف الأسرى والمفقودين قال الصافي: كانت هناك رشادة كويتية بتعاون العراق في ملف الاسرى والمفقودين الذي يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة العراقية باعتباره ملفا انسانيا، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء اعتنى بهذا الملف في وقت سابق وسيواصل متابعته باهتمام بالغ، وأضاف: هناك الكثير من المشتركات تجمع البلدين.

وعن توجيه دعوة لسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد لزيارة بغداد: قال: نعم وجهت له دعوة، لافتا إلى أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين مهمة جداً وستساعد في التنسيق بين الجانبين في العديد من المجالات. ومؤكدا اهمية زيارة السوداني إلى الكويت في هذا التوقيت وكشف عن اتفاق الجانبين لإقامة منطقة تجارية وحرة بين البلدين والتي ستكون من ضمن الملفات التي ستناقشها اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين.

