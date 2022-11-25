وطن النهار

قالت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر ان الاحتفال باليوم العالمي للمعلم مناسبة لشكر مايقارب ألف مدرس للغة الفرنسية في الكويت الذين تتمثل مهمتهم في نقل وصنع محتوى يساهم في إنفتاح الأجيال القادمة على الثقافة واللغة الفرنسية.

واضافت في كلمة ألقتها في الاحتفالية التي اقامتها اول من امس بمقر اقامتها بالمناسبة: يأتي هذا الاستقبال في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمدرسي اللغة الفرنسية والذي كان إطلاقه بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، كجزء من خطة تعزيز اللغة الفرنسية وتعدد اللغات.

وتابعت: تحتل اللغة الفرنسية الرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد المتحدثين بها (بعد الماندرين الصينية والإنجليزية والإسبانية والعربية)، أي أكثر من 235 مليون شخص يتحدثون الفرنسية يوميًا، وما يقرب من 300 مليون شخص قادرون على التعبير عن أنفسهم باللغة الفرنسية.

ولفتت الى انه يتم تدريس اللغة الفرنسية في الكويت منذ عام 1966، عندما تم إدخالها في النظام التعليمي الكويتي، وتحتل اللغة الفرنسية المرتبة الثالثة في اللغات التي يتم تدريسها في الكويت، بعد اللغتين العربية والإنجليزية، وهذا دليل على قوة العلاقات التي تجمع البلدين، ويختار كل عام ما يقرب من 30.000 متعلم، اللغة الفرنسية في المؤسسات الحكومية والخاصة، بما في ذلك 10000 طالب يدرسون كل عام اللغة الفرنسية في البكالوريا.

واوضحت انه من أجل دعم الفرانكوفونية في الكويت، تم إنشاء عام 2010 مجلس تعزيز الفرانكوفونية لتوفير مساحة للحوار والتبادل حول قضايا وتحديات الفرانكوفونية في الكويت. ويجمع السفراء الناطقين بالفرنسية، ونُسبت الرئاسة الفخرية بالإجماع لسمو الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وجددت التزام بلادها مع الكويت ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الكويتية، والمؤسسات العامة والخاصة والمعهد الفرنسي في الكويت بالاستمرار في تطوير وتنمية هذا المجال، والذي توج أخيراً بالتوقيع على إعلان تفاهم لتعزيز التعاون التعليمي في مارس 2022.

