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قال سفير العراق لدى البلاد المنهل الصافي: إن زيارة رئيس وزراء بلاده محمد شياع السوداني إلى الكويت اول من امس ناقشت إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين مشيرا الى انها ستكون ضمن الملفات التي تتناولها اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين.

ووصف الزيارة بالموفقة، لافتاً إلى أنها الأولى التي يقوم بها السوداني إلى دولة خليجية منذ أن تولى رئاسة الحكومة، موضحا ان هذا يعطي انطباعاً بعمق العلاقة بين البلدين وبأن الكويت لها أولوية لدى الحكومة العراقية الجديدة.

واضاف : ان الكويت والعراق جددا التزامهما بدفع العلاقات الثنائية الوثيقة إلى الأمام وكذلك بحلحلة الملفات العالقة من خلال استئناف عمل اللجان المشتركة وعمل اللجنة الثانوية الذي توقف بسبب وجود حكومات تصريف أعمال في البلدين في وقت سابق.

وأكد أن من أهداف الزيارة تنشيط الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات ودفع التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين إضافة إلى التنسيق حول الملفات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وعن تقديم تسهيلات للمسافرين عبر المنافذ بعد إعادة افتتاحها بعد جائحة كورونا قال الصافي: كل هذه الأمور ستدرس من خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.

وكشف عن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين مطلع يناير المقبل في العاصمة العراقية بغداد. وعن ملف الأسرى والمفقودين قال الصافي: كانت هناك اشادة كويتية بتعاون العراق في هذا الملف الذي يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة العراقية باعتباره ملفا انسانيا، مشيرا إلى أن رئيس وزراء بلاده اعتنى بهذا الملف في وقت سابق وسيواصل متابعته باهتمام بالغ.

وعن توجيه دعوة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد لزيارة بغداد: قال: نعم وجهت الى سموه دعوة، لافتا إلى أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين امر مهم جداً حيث يساعد في التنسيق بين الجانبين في العديد من المجالات.

