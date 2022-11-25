الأولى

تعادلت أوروغواي مع كوريا الجنوبية سلبياً في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد المدينة التعليمية أمس في مستهل منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2022 المستمرة في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل، فيما دشّنت الكاميرون عودتها إلى نهائيات كأس العالم، بخسارة أمام سويسرا بهدف سجّله «ابنها» بريل إمبولو أمس على ملعب الجنوب في الوكرة، في الجولة الاولى من منافسات المجموعة السابعة.وسجل إمبولو، الكاميروني الأصل والمولود في العاصمة ياوندي، الهدف الوحيد في الدقيقة 48 وبدا متأثرا ولم يحتفل. من جانب آخر، يتطلع المنتخب القطري للتعويض عندما يلتقي نظيره السنغالي اليوم على ستاد الثمامة في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تشهد لقاء آخر على ستاد خليفة الدولي بين هولندا والإكوادور.ويبحث «الأدعم» عن الإبقاء على حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني عن مجموعته، بعدما استهل المشوار بخسارة مفاجئة أمام المنتخب الإكوادوري بهدفين دون رد في مباراة افتتاح المونديال، فيما لقي المنتخب السنغالي المصير نفسه عندما سقط بالنتيجة ذاتها أمام هولندا.ووسط تحذير من مدرّبهم غاريث ساوثغيت من مغبة الاستخفاف بالأميركيين، يسعى الإنكليز الى تأكيد بدايتهم النارية في مونديال قطر وحسم تأهلهم عن المجموعة الثانية الى الدور ثمن النهائي، عندما يتواجهان اليوم على ملعب البيت في الخور، كما يلتقي في المجموعة ذاتها إيران مع ويلز.

