الأولى

قالت الهيئة العامة للبيئة إن ظهور المد الأحمر في منطقة جون الكويت جاء بسبب انتشار العوالق النباتية التي تصاحبها ظاهرة نفوق الاسماك الموسمية.

وذكرت في بيان صحافي ان فرقها قامت بمراقبة البيئة البحرية هناك وجمع العينات لتقييم المؤشرات البيولوجية وجودة المياه في جون الكويت وذلك من خلال عمليات المسوحات البحرية الميدانية الروتينية للمناطق التي يكثر فيها المد الأحمر.

وأوضحت أن هذه العملية تأتي للوقوف على أسباب حدوث ظاهرة المد الأحمر التي قد يصاحبها نفوق للأسماك، مبينة أنها من الممكن أن تكون انشطة بشرية ساحلية تؤثر سلبا على البيئة البحرية وتسهم بانخفاض جودة مياه البحر أو أسباب طبيعية.

