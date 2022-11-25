الجمعة 25 نوفمبر 2022 ,2 جمادى الأولى 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الرياضة
محلية
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الرياضة
محلية
دوليه
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
دندرة
فهمنا لماذا نعدم.... لكننا لم نفهم سبب الإعلان عن الإعدام ومن ثم خلق مشاكل لنا!
دندرجي
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أ. د. خليفة بهبهاني
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
لجنة «العفو الخاص» باشرت إعداد كشوف «المحكومين»
«البيئة»: العوالق النباتية وراء ظهور المد الأحمر
مسؤول أميركي: واشنطن ملتزمة بأمن وسلامة الكويت والخليج
الفريق الرفاعي: تعاون عسكري بين الكويت وروما
رئيس مجلس الأمة استقبل وفدي الكونغرس ومجلس الشيوخ
العلي: منتسبو القوة الجوية.. عطاءٌ وتفانٍ وإخلاص
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة