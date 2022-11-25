محلية

فعلاً نحن نستمتع كل يوم بما نشاهده من تنظيم فاق التوقعات ونحن ما زلنا في الأسبوع الأول من البطولة فكل شيء منظم بدقة وحرفية عالية لا يهمنا ان كانت بمقابل مادي او تطوعاً او عملاً حرفياً من أهل قطر وخارجها... فقد استطاعت قطر ان تشرف العرب والخليج العربي والمسلمين بقدراتها على استثمار أموالها لصالحهم ولصالح مستقبل قطر فقد أعدوا الخطط والبرامج لخمسين سنة قادمة (إذا لم أبالغ)... وجلسنا نحن بالكويت نفتح أعيننا على كيفية اهتمام القطريين بخدمة وطنهم وليس بفساد الوطن من أبنائها «تفهم ما تفهم... مو مشكلتي». ولنأتِ للمباريات التي لعبت إلى حين كتابة هذه المقالة (الخميس) فما شاهدناه مقبول ومعقول لبداية بطولة عالمية وان كانت هزيمة الارجنتين وألمانيا من السعودية واليابان الحدث المهم في هذا الاسبوع ففريقان من آسيا فازا على بطلي كأس العالم وكأفضل منتخبين مرشحين للبطولة!!! ولكن هذه النتيجة ليست مستغربة لأن ذلك حدث في بطولات سابقة لفرق كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا... من الجزائر والسنغال، لكن الغريب هو ارتفاع عدد الأهداف في 13 مباراة بنسبة عالية لأول مرة وهو شيء ملفت بالدورة... وأيضا ظهرت بقية المنتخبات العربية بمستوى يبشر بقدرتهم على الوصول الى الدور الثاني (ان شاء الله) ونتمنى ذلك أيضا للمنتخب القطري الذي فاجأنا بتواضع مستواه في المباراة الاولى... فالمباراة الثانية في كل المجموعات ستكون حاسمة للتأهل. ولكنني رأيت منظراً لم يعجبني في وقت إقامة المباريات وهو كثافة عدد الناس الذين داخل الملعب (منظمين، مصورين، أمن الملاعب، عمال التجهيزات قبل المباراة...) فتحركاتهم الكثيرة خارج حدود الملعب من شأنها أن تشوش على اللاعبين خصوصا في الملاعب ضيقة المساحة من المدرج الى خطوط الملعب، ولم أجد لمجسم كأس العالم أهمية بوجوده بمنتصف الملعب كل مرة فيكفي علما الدولتين وهما مميزان بحجمهما الكبير. عموما البطولة شيقة وأخذت وقتنا والتزاماتنا لكي لا يفوتنا أي شيء وهي ممتعة لعباً واحداثا فنياً وإعلاميا لنا وللجماهير التي بالدوحة... والله من وراء القصد.

