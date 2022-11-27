آراء

بدأ كأس العالم ليلتفت العالم بأكمله إلى هذه البقعة الجميلة بأرض العرب تحديدا في دولة قطر الشقيقة التي نظمت هذا المونديال بأسلوب محترف زرع الهوية العربية والإسلامية ورسم للعالم جمال هذه الهوية بما فيها من أخلاق سوية وقيم مستقيمة في وقت بدأت بعض دول العالم تسويق الأخلاقيات الشاذة والحرية الفاسدة الخالية من القيم الإنسانية، رأينا كيف طبعت قطر هويتنا في البناء الحضاري من ملاعب وأماكن ترفيهية بتصميم تراثي لنشاهد ملعب مبهراً بكل ما تحمله الكلمة من معنى بشكل خيمة كبيرة مطرزة بألوان تراثنا الخليجي، والمعارض والأسواق التراثية والزي الوطني الخليجي وجهود أخرى بينت انتماءنا لهذا التراث، وكمْ من رسائل جميلة صاغتها قطر بإطار احترافي للعالم رسمت من خلالها للعالم هويتنا وتبين لهم بأننا عرب لنا صورتنا الفريدة ونفرض احترام العالم لنا بما نملك من ثروة في الأخلاق والقيم.

وأنا أراقب هذا المونديال أحببت المستوى العالي والذي قُدم بكل احترافية لتثبت قطر للعالم بأكمله بأنها قادرة ومتميزة، أحببت الابتعاد عن أي أمر خارج نطاق الفرحة الكروية التي جمعت العالم بأسره على حبها بوقت نحتاج أن نرى فرحة جميع الناس دون أي تفرقة تاركين في هذه الأيام كل الاختلافات وراءهم، أحببت بأن تسوق قطر هذا المونديال وكأنه مونديال العرب حتى شعر كل منا بأننا أجزاء من هذا النجاح، أحببت مشهد أمير قطر وهو يلف علم المملكة العربية السعودية على صدره مساندة لفريق شقيق له، أحببت صرخات الجمهور العربي في كل بيت عربي لفوز المنتخب السعودي، أحببت مواقف القيادة القطرية بالتعامل بحزم مع الأمور الخارجة عن نطاق هذا المونديال، أحببت الأغاني والإعلانات الخليجية منها الكويتية والتي تدعم بكل حب أختها قطر، أحببت روح التفاؤل في وجوه الحضور وأحببت كرم الضيافة القطرية الذي أعطى نكهة غير مسبوقة لكأس العالم.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

شكراً قطر على ما تم تقديمه ومن خلال هذا العمل الرائع، واليوم أثبتي للعالم بأننا قادرون على صنع النجاح وصناعة صورة مشرقة للعالم، وندعو الله بأن يتمم هذا الفرح والنجاح.

