مقصد شرط الصفة في رفع الدعوى

آراء

الصفة في الدعوى هي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق. والدعوى لا تقبل إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه ورفع الدعوى يكون من صاحب الحق ولا يجبره أحد عليها.

ومحكمة النقض المصرية أقرت بأن الصفة في الدعوى أمر ضروري لقبول الدعوى. كما قضت محكمة النقض المصرية، بعدم قبول الدعوى التي ترفعها الزوجة في حياة زوجها لابطال تصرف حاصل منه في المال أو الأولاد.

ولكن هناك بعض الاستثناءات في رفع الدعوى من مثل.

أ - الدعوى غير المباشرة

ب- دعوى النيابة العامة.

ج- دعوى الحسبة.

د- دعوى النقابات والجمعيات.

فهذه الدعاوى يمكن أن ترفعها الجهة دون الرجوع لصاحب الحق.

جاسم فاضل السلمان

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون