إصابة 7 في حادث مروري

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أسفر حادث تصادم ثلاثي على طريق الجهراء عن اصابة 7 اشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم، فيما تعامل رجال قوة الاطفاء مع الحادث.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ الى ادارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الجهراء وعلى الفور تم توجيه مركز إطفاء السور الى موقع الحادث وعند الوصول تبين انه تصادم ثلاث مركبات وإصابة سبعة أشخاص وحالتين منهم حرجة وتم التعامل مع الحادث وتسليم المصابين الى الطوارئ الطبية.

وفي حادث منفصل لقي مواطن مصرعه جراء حادث انقلاب على طريق الارتال وتم رفع الجثة إلى رجال الادلة الجنائية وسجلت قضية. وذكرت قوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ الى ادارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة على طريق الأرتال وعلى الفور تم توجيه مركز إطفاء الوفرة الى موقع الحادث وعند الوصول تبين انه انقلاب مركبة دفع رباعي ادى الى وفاة قائد المركبة حيث تم اخراج المتوفى وتسليمه الى جهات الاختصاص.

