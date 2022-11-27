خامنئي: المفاوضات لن تحل مشكلاتنا مع الولايات المتحدة

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طهران - الوكالات: قال المرشد الإيراني آية الله السيد علي خامنئي، إن دول الغرب تسعى لإسقاط النظام الإيراني، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في ذلك أبدا. وأضاف خامنئي، في كلمة له أمس، «سوف نتصدى لمثيري الشغب ولكن المواجهة الحقيقة هي مواجهة العدو الأساسي»، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأوضح «معركتنا ليست مع حفنة مشاغبين في الداخل لكنها عالمية»، مؤكدا أن مثيري الشغب سيدفعون ثمن أفعالهم.

وأشار خامنئي إلى أنّ «قنوات الأعداء تنشر الأخبار الكاذبة والمسيئة ومحتواها مملوء بالتضليل».

وتابع «الأعداء يريدون من الاتفاق النووي منع إيران من إنتاج أسلحة ومسيرات ندافع بها عن أنفسنا عندما يهاجموننا». واستطرد «وجودنا في العراق وسورية ولبنان أفشل مشروع أميركا لضربنا».

وأشار إلى أن «أميركا لا تلتزم بتعهداتها وهذه هي نتيجة الاتفاق النووي»، موضحا «قالوا لنا لديكم نشاطات نووية يجب أن تقللوها لكي نرفع العقوبات ولكن لم يلتزموا بتعهداتهم».

وأردف «المفاوضات لن تحل مشاكلنا مع الولايات المتحدة».

وفي جانب آخر، علّق السيد خامنئي على فوز المنتخب الإيراني لكرة القدم على منتخب ويلز في مباريات كأس العالم، قائلاً: «أبناء منتخبنا الوطني لکرة القدم أناروا عيوننا بانتصارهم».

ومنذ سبتمبر الماضي، تشهد إيران احتجاجات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى «ارتداء الحجاب بشكل غير لائق».

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن السلطات أرسلت وحدات إضافية من القوات الخاصة لتحصين حدودها الشمالية مع العراق، ومنع تسلل جماعات معارضة كردية.

ونقلت وكالة إيرنا الرسمية عن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور إنه «تم نشر وحدات مدرعة وقوات خاصة في محافظات الغرب والشمالي الغربي لتعزيز الأمن الحدودي».

وتسعى طهران من هذه التعزيزات إلى «منع التسلل وتهريب الأسلحة من جانب جماعات المعارضة الكردية الموجودة في العراق» والتي تزعم السلطات الإيرانية أنها تنظم احتجاجات مناهضة للنظام، من دون تقديم أي أدلة تدعم ذلك.

وتمتلك إيران عدة قواعد عسكرية قرب الحدود العراقية فيها قوات بشكل دوري منذ عقود.

ويأتي هذا التحرك الإيراني بعد قرار أصدرته السلطات العراقية الأسبوع الماضي بإعادة نشر قوات على طول الحدود مع إيران وتركيا.

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنهم لا يخططون لإجراء عملية عسكرية برية «لاستئصال الجماعات المعارضة من قواعدها».

