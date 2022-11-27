نائب أردوغان: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر

عربيات ودوليات

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي: إن تطبيع العلاقات بين بلاده ومصر «مستمر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل». وأضاف أوقطاي، في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، أن «التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا»، وفقا لوكالة «الأناضول» التركية. وتابع أن «الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل». وذكر: «تستمر اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وقمنا وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا». وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصافح مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة. وكانت مصر وتركيا عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر، لكن تلك المباحثات لم تصل حتى الآن إلى تسوية لنقاط الخلاف القائمة بين البلدين، بشأن العديد من الملفات المتعلقة بالبحر المتوسط والأزمة الليبية والوضع في سورية وغيرها.