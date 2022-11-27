دمشق ترد على دعوات الرئيس التركي للمصالحة: إعلامية.. لا علاقة لها بالواقع

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دمشق - أنقرة- الوكالات: اتهمت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، تركيا بـ«المراوغة»، فيما يتعلق بدعواتها حول إمكانية إجراء مصالحة بين دمشق وأنقرة، وعقد لقاء بين رئيسي البلدين بشار الأسد ورجب طيب أردوغان.

ووصفت شعبان، في لقاء مع «قناة الإخبارية السورية»، تصريحات الرئيس التركي الأخيرة حول التقارب السياسي بين الطرفين بـ«الإعلامية التي لا علاقة لها بالواقع».

وقالت: «نحن نسمع هذه التصريحات الإعلامية منذ أشهر، وهم يصرحون لأسبابهم الخاصة، سواء كانت أسبابا انتخابية أو استخدامها كورقة مع دول أخرى أو للضغط على أطراف أخرى».

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب عن استعداده للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، فيما عقدت لقاءات بين رئيس المخابرات التركي، هاكان فيدان ونظيره السوري، علي مملوك، في العاصمة دمشق.

وكشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن إجرائه محادثات قصيرة مع نظيره السوري، فيصل المقداد، بحثا فيها سبل دعم تركيا للمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية.

وأعلن أن بلاده قد تقيّم رفع مستوى العلاقات مع سورية من الاستخباراتي إلى الدبلوماسي، إذا كانت الظروف مؤاتية.

إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعمل على إنشاء «حزام أمني» على طول حدودها الجنوبية في أقرب وقت ممكن.

وتشن تركيا منذ الأحد الماضي سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على شمال شرق سورية ومواقع لمقاتلين أكراد تحت اسم «عملية المخلب- السيف».

وستشمل المنطقة الأمنية التي يريدها أردوغان -بحكم الأمر الواقع- مدينة عين العرب (كوباني كما يسميها الأكراد) التي انتزعتها ميليشيا «قوات سوريو الديموقراطية» الكردية من تنظيم «داعش» عام 2015 بدعم من الولايات المتحدة.

من جهته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن العملية العسكرية مستمرة في تنفيذ الغارات الجوية والقصف المدفعي وأنه تم قتل 326 «إرهابيا» حتى الآن، وفق تعبيره.

وأضاف أكار أن القوات التركية ستقوم بكل ما يلزم للقضاء على الإرهاب وضمان أمن تركيا ومواطنيها وحدودها، ونفى أن تكون القوات التركية قد استهدفت المدنيين أو استهدفت نقاطا تابعة لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة خلال تنفيذ العمليات العسكرية شمالي سورية.

وتعليقا على العملية التركية، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى شمال وشرق سورية نيكولاس غرينجر إن بلاده تعارض بشدة العمل العسكري الذي يزعزع الاستقرار في سورية، مضيفا أن واشنطن لم توافق على الضربات التركية في سورية.

