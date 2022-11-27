امرأة تُقتل كل 11 دقيقة.. «الجائحة الصامتة» تجتاح العالم!

عربيات ودوليات

بينما يحتفي العالم في 25 نوفمبر من كل عام بـ «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، تبقى هذه الظاهرة من الآفات المزمنة وأحد أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان. إنها معضلة حقيقية للصحة العامة، تعاني منها مختلف المجتمعات وفي جميع دول العالم بما فيها المجتمعات العربية، التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في ممارسات العنف الذي تتعرض له النساء في مختلف البلاد العربية.

وفي هذا السياق أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي انطلقت في «اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة» في 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر، والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تقوم مختلف الدول بعقد فعاليات متنوعة أثناء الـ 16 يوماً تضامناً مع الحملة.

وستشهد الفعالية هذا العام إطلاق «الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، التي تم إعدادها بالتعاون المشترك بين الأمانة العامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، غادة فتحي والي، أنه في كل 11 دقيقة تتعرض امرأة أو فتاة للقتل على يد أحد أفراد أسرتها. وتفيد التقارير الأممية أن عنف الشريك إلى جانب العنف الجنسي تتصدر مختلف أشكال العنف ضد النساء. وتشير التقديرات العالمية إلى أوضاع كارثية، إذ يتعرض أكثر من ربع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة من المرتبطات بعلاقة جنسية للعنف البدني و/ أو الجنسي على يد الشريك مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وذلك اعتباراً من سن 15 عاما. ولتفسير هذا الوضع قالت الدكتورة فابيان الخوري، المتحدثة باسم «أوزي لو فيمينيسم» - تجرأ وجرب الحركة النسوية- «إن المشكل الحقيقي يكمن في العقليات السائدة في الوطن العربي التي لا تعرف تطورا كبيرا.. بالنسبة لعدد كبير من الرجال والنساء أيضا تعتبر المرأة ملكا للرجل، ما يفقدها طابعها الإنساني فيصبح تعنيفها طبيعيا لدى البعض..»، كما أن «هناك بعض الدول العربية لا تسمح للمرأة بمنح جنسيتها لأطفالها.. وأخرى لا يمكن للمرأة فيها حتى المشي في شوارعها من دون تعرضها للتحرش الجنسي». وتفيد التقديرات أن معدلات انتشار عنف الشريك ضد المرأة خلال حياتها بلغت 20% غرب المحيط الهادئ و22% في البلدان المرتفعة الدخل وأوروبا و25% في إقليم المنظمة للأميركيتين و33% في إقليم المنظمة لأفريقيا، و31% في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، و33% في إقليم المنظمة لجنوب شرق آسيا. كما تصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها الشريك إلى 38% من مجموع هذه الجرائم على مستوى العالم. وتقوم نسبة 6% من نساء العالم بالتبليغ عن تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير الشريك، على الرغم من شح في البيانات المتوفرة عن العنف الجنسي على يد غير الشريك.

حصة العرب

بلغت ظاهرة قتل النساء في البلدان العربية ذروتها في الأعوام الأخيرة. ففي مصر مثلا رصد تقرير سنوي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة 296 جريمة قتل ضد النساء والفتيات في العام 2021 لوحده. علماً أن تقرير العام 2020 سجّل 165 جريمة ما يعني أن معدل قتل النساء تضاعف في البلاد.

وترتكب أكبر نسبة جرائم القتل بحق المرأة في العالم العربي من قبل الشريك وأفراد العائلة إذ وقعت 214 جريمة من هذا، ويشمل هذا العدد الجرائم المرتكبة باسم الشرف والتغطية على حوادث الاغتصاب ورفض الزواج وغيرها. ورصد التقرير أيضاً 51 جريمة قتل لنساء وفتيات على يد غرباء أو من أشخاص ليسوا ذوي قرابة، بينها 12 جريمة قتل تتضمن علاقة عمل حالية أو سابقة.

وجاءت جريمة قتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف، على يد زميل لها ذبحا بسكين في وضح النهار أمام أبواب جامعتها في مدينة المنصورة، ما خلف صدمة كبرى وسط المصريين والعالم العربي، وأحيا الجدل حول العنف ضد المرأة.

وبعد أسابيع قليلة من سلسلة جرائم مشابهة ضد شابات عربيات تم قتلهن بشكل انتقامي على يد شركاء سابقين أو لرفضهن الارتباط بالقتلة، تأتي جريمة أخرى ضد طالبة جامعية لتهز مصر مرة أخرى.. وقد جاء مقتل الشابة سلمى (22 عاما)، طعنا بالسكين في مدينة الزقازيق ليشكل أحدث حلقات العنف ضد المرأة في البلاد. وعلى غرار الطالبة الجامعية نيرة أشرف، لقيت سلمى مصيرا مشابها حيث قتلت عمدا في مكان عام، وطعنها المتهم عدة طعنات بالسكين.

وبالنسبة للدكتورة فابيان الخوري «من الضروري أن تأخذ السلطات الحاكمة ظاهرة العنف ضد المرأة بعين الاعتبار وتوفير كل الوسائل المادية والمعنوية من أجل وضع حد لهذه الآفة». أما المجتمع الدولي فيصف العنف ضد النساء والفتيات كـ «جائحة صامتة» ويأمل في تغيير المسار بفضل ما أسماه بمبادرة «بقعة ضوء». إذ دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إلى دعم هذه المبادرة، التي تدعو إلى وقف العنف ضد النساء والفتيات. وفي السياق، تلخص نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن الرجال والفتيان الذين «يغضون الطرف» عن العنف الممارس ضد المرأة، يجب أن يقبلوا بأنهم «شركاء في العنف».

