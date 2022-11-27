معاملة «طالبان» للنساء «ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية»

عربيات ودوليات

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت إن القيود التي تفرضها حركة طالبان على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وأعلن بينيت وخبراء آخرون من الأمم المتحدة أن استهداف طالبان النساء والفتيات يعمق «الانتهاكات الفاضحة لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن، التي هي الأسوأ على مستوى العالم، ويمكن أن ترقى إلى الاضطهاد الجندري، جريمة ضد الإنسانية». غالبية النساء اللواتي كن يعملن في وظائف حكومية فقدن عملهن، أو يتلقين مبالغ زهيدة ليبقين في المنزل، منذ استيلاء طالبان على السلطة مجددا في أغسطس 2021. ومنعت النساء الأفغانيات أيضا من السفر من دون محرم، وأجبرن على ارتداء البرقع أو الحجاب خارج المنزل. وهذا الشهر منعت طالبان النساء من دخول الحدائق والملاهي والنوادي الرياضية والحمامات العامة.

وأغلقت المدارس الثانوية، أيضا في معظم أنحاء البلاد. وقال الخبراء الأمميون في بيانهم إن «الانتهاكات للحقوق الأساسية والحريات في أفغانستان، التي هي أساسا غير مقبولة ومن الأكثر شدة في العالم، تزايدت بدرجة كبيرة». وأضافوا أن «عزل النساء في منازلهن هو بمثابة سجن، ويرجح أن يؤدي إلى زيادة مستويات العنف الأُسري والتحديات للصحة العقلية».

