احتجاجات في إسبانيا واعتقالات في تركيا

عربيات ودوليات

تظاهر آلاف في شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة الإسبانيتين مساء الجمعة في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وسار متظاهرون في وسط العاصمة مدريد حاملين لافتات ويهتفون «نحن النساء لسنا بضاعة». وفي برشلونة قرع الناس الطبول وأشعلوا مشاعل. وقالت وزارة المساواة إنه مند عام 2003 لقيت 1171 امرأة حتفهن نتيجة للعنف بناء على النوع في إسبانيا، ولقيت 38 امرأة حتفهن حتى الآن في عام 2022. وطلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث من الرجال العمل على إنهاء الهيمنة الذكورية، وقال في إحدى فعاليات الحزب الاشتراكي «عنف الذكور حقيقة مأسوية تخجلنا كل يوم».

واعتقل في إسطنبول عشرات المحتجات اللواتي احتشدن لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكان التجمع مقرراً في ميدان تقسيم الشهير، لكن هذا التحرك منع لأنه كان غير مصرح به، وقد وضِعت لهذه الغاية حواجز لقطع الطرق وانتشرت شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة.

وبعد أن حوصرن بطوق أمني في ميدان تقسيم، رفعت مجموعة من الناشطات لافتة أمام رجال الشرطة كتبن عليها، «من أجل حريتنا لن نبقى صامتات، لن نتنازل عن حياتنا، لن ننحني في مواجهة العنف».

وكتبت على لافتات أخرى عبارة «القضبان للقتلة وليست للنساء!»، وعبارات تدعو إلى رفض «العبودية المنزلية».

